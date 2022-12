Open Makelaars maakt doorstart in afgeslankte vorm: ‘Voelt heel dubbel’

Open Makelaars, dat onlangs faillissement heeft aangevraagd, maakt een doorstart. Negen van de zestien medewerkers blijven in dienst. Voor de anderen is ontslag aangevraagd.

Dat meldt Ron Hoogerwerf, eigenaar van het makelaarskantoor dat zowel in Arnhem als Nijmegen actief blijft. Het kantoor aan de St. Annastraat in Nijmegen gaat dicht, alle werkzaamheden vinden voortaan plaats vanuit het kantoor aan het Velperplein in Arnhem.

"Het voelt heel dubbel", zegt Hoogerwerf. "Enerzijds ben ik enorm opgelucht dat we het vertrouwen hebben gekregen om door te kunnen gaan met waar we al jaren met hart en ziel aan werken. Anderzijds stemt het verdrietig om afscheid te moeten nemen van een aantal collega's."

Volgens Hoogerwerf hebben de klanten van Open Makelaars geen hinder gehad van het faillissement. "Gelukkig kregen we snel van de curator het vertrouwen dat een doorstart mogelijk was, waardoor we gewoon door konden blijven werken", zegt Hoogerwerf. "We hebben onze klanten steeds op de hoogte gehouden van wat er speelde."

Over de oorzaak van het faillissement kan hij nog niets melden. "De curator gaat dat onderzoeken. Wij richten ons nu volledig op de doorstart", zegt hij. "Een investeerder heeft voor de redding gezorgd. In afgeslankte vorm gaan we door en kunnen we weer verder bouwen."

Andere makelaars speculeerden afgelopen dagen over de aanleiding van het bankroet. Zo zou Open Makelaars scherpe tarieven hanteren en met smalle marges kwetsbaar zijn nu er minder woningen worden verkocht.

Hoogerwerf bestrijdt dat beeld. "Wij zijn zeker geen prijsvechter, we hebben het zelfs geregeld van andere kantoren verloren, omdat die lagere tarieven hadden. We zijn gestart tijdens de recessie en hebben juist een naam opgebouwd dankzij intensief klantcontact."