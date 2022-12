Boze reacties op waarschuwing politie over openstaande boetes

Betaal nu de geldboetes die je nog hebt uitstaan en meld je voor die gevangenisstraf die je nog moet uitzitten. Doe je dat niet, dan komen we je halen en is de kans groot dat je Kerstmis en Oud en Nieuw doorbrengt in een cel in plaats van gezellig thuis met je familie.

Dat is in de kern de boodschap die de Arnhemse politie deze week verspreidde via sociale media. En die komt de hermandad op flinke kritiek te staan. 'Schandalig dit', reageert iemand op Facebook. 'Mensen hun Kerst en Oud en Nieuw bederven in deze barre tijden. Stelletje schoften', vindt een ander. 'Knap zielig' en 'naaistreken', stellen andere reageerders.

De letterlijke tekst van de politie-oproep op Facebook luidt: 'Zeker weten dat je Kerst en oud & nieuw thuis kan vieren? Voorkom dat de politie aan de deur staat voor het innen van openstaande boetes of celstraffen'. Bijgevoegd is een link naar de site van het Centraal Justitieel Incassobureau waar je kunt zien of je de staat nog iets verschuldigd ben en zo ja, wat dan.

Met emoticons van een geldzak en het hoofd van de kerstman probeert de politie het bericht toch een beetje luchtig te houden. En een behoorlijk aantal reageerders kan er de humor ook wel van inzien, getuige opmerkingen als: 'Hotel Beekstraat, altijd gezellig, ook met Kerst!' Om er meteen maar wat menuwensen bij in te dienen: 'Hebben jullie kerststol? Met roomboter graag!'

Anderen zien er de voordelen wel van in. 'Een warm bedje en eten. Ik ga de tas vast inpakken', is een van de tientallen reacties onder de oproep van de politie. En: 'Gratis eten met de feestdagen, wat wil je nog meer'. Voor weer een ander is een Kerst achter de tralies blijkbaar wel aanlokkelijk: 'Het wordt een strenge winter hoor ik net. Hebben jullie verwarmde cellen? Klinkt al aangenamer dan thuis!'.