De pratende muren van het ‘onderduikhuisje’ uit Warnsveld; primeur voor Openluchtmuseum

De opening van een voormalig vakantiehuisje uit Warnsveld voor het publiek, woensdag 14 december in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, is een ware primeur. Het verhaal van het zogenoemde 'onderduikhuisje' wordt verteld op een voor het museum compleet nieuwe manier.

'De muren hebben oren', wordt weleens gezegd, maar in de Achterhoekse vakantiewoning uit 1936 kunnen de muren 'praten'. Ze vertellen de bezoeker de geschiedenis van het huisje uit de bossen van Warnsveld. Een geschiedenis van onbezorgde vakantiepret, maar ook van een dreigende oorlog en van Joodse vluchtelingen die er een veilig onderdak vonden.

Het Nederlands Openluchtmuseum wil die verhalen van een dreigende oorlog, maar ook die van het alledaagse verleden, vertellen om de geschiedenis levend te houden, legt conservator Tim Smeets uit. "Een oorlog laat diepe sporen achter in een mensenleven, toen en nu. De verhalen die we vertellen in vakantiehuis Warnsveld zijn decennia later nog steeds relevant. (...) Help je vluchtelingen of juist niet?"

Joodse vluchtelingen uit nazi-Duitsland

Het huisje werd in 1936 gebouwd in opdracht van de Zutphense familie Gies, die al enkele jaren later besluit in de vakantiewoning Joodse vluchtelingen uit nazi-Duitsland op te vangen, zoals de familie Urbach uit Leipzig, waarvan alleen dochter Ilse de oorlog overleefde. Hun historie wordt uitgelicht, maar ook die van de Haagse familie Staring, die sinds 1938 diverse relatief onbezorgde vakanties doorbracht aan de Almenseweg in Warnsveld.

De historie van het vakantiehuisje, dat in 2018 werd afgebroken voor de verhuizing naar Arnhem, wordt verteld aan de hand van 'herinnerdingen' die de bezoeker meeneemt door de verschillende ruimtes. Die laten vervolgens letterlijk de muren praten, vanuit het perspectief van verschillende gebruikers van de woning.

Teddybeer meepakken

Zo staat een aktentas voor Frederik Carel Gies, een hoed neemt je mee in het verhaal van Sali Urbach. Ook aan kinderen is gedacht. Wat de driejarige Frits Gies meemaakte, hoor je als je bij binnenkomst de teddybeer meepakt. Op deze 'nieuwe innovatieve manier' werkte het Nederlands Openluchtmuseum nog niet eerder. 'Dit is compleet anders dan op onze andere locaties.'

Het Achterhoekse onderduikhuisje is onderdeel van het 'vrijetijdsveld' van het museum, dat de naam Bosrand heeft gekregen. Daar staan nu ook de vakantiewoning van Gerrit Rietveld uit Markelo en de Pemberton-stacaravan uit Nunspeet, die eerder op een andere plek in het museumpark te zien waren. Met Bosrand wordt de geschiedenis van het recreëren in Nederland in beeld gebracht.