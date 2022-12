Verdachte moord op echtgenote: ‘Als nabestaanden komen, kom ik niet naar de zitting’

De veertigjarige Arnhemse verdachte van moord op zijn vrouw wil niet fysiek naar de rechtszaak komen als de nabestaanden van zijn vrouw daar ook bij aanwezig zijn. "Als zij komen dan, kom ik niet, want zij zijn de moordenaars", zei de man.

Hij maakte niet duidelijk waarom hij er zo over dacht. Maar de rechter hielp hem wel uit de droom: "Of u aanwezig bent bij de rechtszaak is een beslissing van deze rechtbank en niet van u."

Dus zal de verdachte met een Syrische achtergrond in maart 2023 gewoon voor de rechter verschijnen. Hij zal zich dan moeten verantwoorden voor de dodelijke steekpartij op 18 augustus van dit jaar in een portiekflat aan de Tuinstraat in Arnhem. Het incident had een schok tot gevolg in de Syrische gemeenschap. Kort na het incident werd de verdachte gearresteerd.

Aanleiding voor het neersteken van zijn vrouw zou eerwraak zijn. De echtgenote zou hebben verteld dat ze wilde scheiden. De ruzie die daarop volgde, eindigde met een messteek. De kinderen van het echtpaar zouden op dat moment in de woning zijn geweest, zo verklaarden omstanders die dag.

Bang voor contact met de kinderen

Woensdag was de eerste niet-inhoudelijke zitting bij de rechtbank Arnhem. Daar hoefde de verdachte nog niet bij aanwezig te zijn. Hij volgde de rechtszaak via een beeldscherm vanuit de Penitentiaire Inrichting Arnhem, waar hij in voorarrest zit. Wel waren er drie broers van het slachtoffer en een vriend. De ouders en zus van de overleden vrouw waren niet aanwezig. Zij zijn bang dat de verdachte of zijn familie contact zullen zoeken met zijn kinderen.

De verdachte bedankte 'Nederland' met de manier waarop hij werd behandeld.