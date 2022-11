Geloofsgemeenschap haalt geld op voor voorstelling over de gevolgen van een scheiding op kinderen

Delen via E-mail

Leden van geloofsgemeenschap De Regenboog in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd hebben het geld bij elkaar gebracht om de voorstelling 'KAATJE' op basisschool Het Klinket te kunnen bekostigen.

KAATJE is een sociaal-artistieke theaterproductie over kind en echtscheiding. Theatergezelschap AanZ uit Nijmegen voert KAATJE in Arnhem op.

In Arnhem-Zuid vormen de protestantse en de katholieke gemeenten samen de oecumenische geloofsgemeenschap De Regenboog. ,,De kerken in Rijkerswoerd willen iets voor de buurt betekenen, zegt Michiel Wisse. ,,Scheiding is een groot maatschappelijk probleem.” Vanuit zijn baan bij Sterker Sociaal werk heeft hij de voorstelling mogelijk weten te maken. Daarnaast is hij lid van De Regenboog en volgen zijn kinderen onderwijs op Het Klinket.

De Regenboog heeft het geld bij elkaar gekregen met collecteren en ludieke acties zoals het verkopen van appelmoes en het organiseren van een ‘running dinner’. Volgens Wisse is het onderwerp scheiding belangrijk voor Rijkerswoerd. ,,In de wijk wonen veel jonge gezinnen en veel kinderen met gescheiden ouders.”

Hij hoopt dat niet alleen kinderen geholpen worden, maar ook de druk op de hulpverlening in de buurt afneemt. Waardoor meer ruimte is voor hulpverlening rondom problemen zoals huiselijk geweld. Graag ziet hij dat de voorstelling aanslaat en vaker in Arnhem te zien zal zijn.

Kaatje is een meisje van tien in wier leven alles staat te veranderen wanneer haar ouders op het punt staan om te gaan scheiden. Volgens haar is het geen echte scheiding, maar een proefscheiding. Ze probeert samen met het publiek, leerlingen van de basisschool, haar ouders bij elkaar te houden door plannen te smeden. Maar die plannen mislukken.

Omdat het jonge meisje veel van wolven houdt, vormt ze samen met het publiek één grote familie van wolven. Ze huilen samen om Kaatje te ondersteunen en het gevoel te geven dat ze niet alleen is. De voorstelling is volgens Theater AanZ dan ook niet alleen voor kinderen met gescheiden ouders, maar voor álle kinderen.

De voorstelling ‘KAATJE’ vindt woensdag 30 november plaats op Het Klinket en is alleen toegankelijk voor leerlingen.