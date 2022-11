Vrouw ’s avonds laat mishandeld in parkeergarage onder station Arnhem Centraal

Een vrouw is afgelopen september mishandeld in een parkeergarage in Arnhem. De politie is op zoek naar twee vrouwen die getuige waren van het incident.

Een vrouw is afgelopen september mishandeld in een parkeergarage in Arnhem. De politie is op zoek naar twee vrouwen die getuige waren van het incident. De mishandeling vond plaats op zondag 11 september, rond 23.30 uur. De vermoedelijke mannelijke dader was toen tegelijkertijd met het slachtoffer aanwezig in de parkeergarage onder station Arnhem Centraal. De politie meldt dat de mishandeling plaatsvond op de etage genaamd 'Dans'. Rond hetzelfde tijdstip waren er ook twee vrouwen aanwezig. Zij hebben de man en de vrouw aangesproken. De politie komt graag in contact met deze vrouwen. Het is niet bekend welke verwondingen de vrouw heeft opgelopen. Zover bekend is er ook nog niemand opgepakt voor deze mishandeling. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

