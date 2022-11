Raadslid: Arnhem moet ondernemers bij filmhuis ruimhartig compenseren

De Raad van State oordeelde eerder deze maand na een jarenlange procedure dat planschadevergoeding op zijn plaats is. De gemeente Arnhem wilde die niet betalen, met als argument dat de ondernemers hadden kunnen verwachten dat het plein ooit zou worden bebouwd: "Voor de Tweede Wereldoorlog stonden hier ook gebouwen."

"Een heel rare motivatie", vindt Kraaijenbrink. "Te gek voor woorden." Hij wil nu van het stadsbestuur weten of er meer plekken in de stad zijn waar in oorlogstijd gebouwen zijn weggebombardeerd en waar nu opnieuw bebouwing kan komen. "Ik wil voorkomen dat dit nog een keer gebeurt", legt het raadslid van Arnhem Centraal uit.