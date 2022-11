Vrouw (46) en man (40) uit Arnhem aangehouden op verdenking van smokkelen en uitbuiten van Indiër

De aanhoudingen vonden plaats in Arnhem. Bij de de woning van de verdachten in Arnhem, een restaurant/woning in Tegelen en een garagebox in Tegelen zijn invallen gedaan. Daarbij zijn onder meer administratie, laptops en tablets in beslag genomen. Het onderzoek staat onder gezag een specialistische onderdeel van het Openbaar Ministerie.

De twee verdachten kwamen al eerder in aanraking met justitie om vergelijkbare feiten. Al in 2018 kwamen zij in beeld als verdachten in een strafrechtelijk onderzoek. Destijds ging het om mensensmokkel bij een restaurant van dezelfde keten in Den Haag.



In 2021 zijn zij hiervoor door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf en een taakstraf. In die zaak loopt nog een hoger beroep.



Ook in België zijn in 2020 bij restaurants van verdachten ernstige misstanden rondom de gedwongen arbeid vgeconstateerd. In juni van dit jaar zijn beide verdachten door een Belgische rechtbank veroordeeld tot twee jaar gevangenisstaf, onder andere voor mensenhandel en mensensmokkel.