Tientallen boetes bij controles rond centrum Arnhem

Bij diverse controles in en rond het centrum van Arnhem zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tientallen bekeuringen uitgedeeld. Eén bestuurder reed zeker zeventig kilometer per uur te hard binnen de bebouwde kom.

Dat laat de politie van Arnhem-Noord via sociale media weten. Agenten hielden twee personen aan. Eén van hen werd al drie jaar gezocht. De ander werd opgepakt omdat hij in verzet ging tegen een agent. Ook vorderde de politie zeven rijbewijzen in, waarvan vier voor het rijden onder invloed en drie voor het ‘behoorlijk’ overschrijden van de maximumsnelheid. Acht mensen kregen een boete voor het rijden onder invloed, van wie er één na een invordering van het rijbewijs tóch weer achter het stuur kroop. Verder werden nog 36 andere bekeuringen uitgedeeld voor overtredingen als het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden én het ontbreken van verlichting. Onlangs vond ook al eens een grote controle met onder meer de politie en Belastingdienst plaats bij Wolfheze. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

