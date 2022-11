Wéér drie autobranden in een nacht in Arnhem-Zuid

Weer is het raak: in Arnhem-Zuid zijn in de nacht van zondag op maandag drie auto's afgebrand. Vermoedelijk zijn deze rond dezelfde tijd in brand gestoken. Het is de laatste tijd vaker raak in Arnhem.

Ditmaal werden de branden rond 04.45 uur gemeld bij de hulpdiensten. Twee op de Watermuntstraat en een op de Pijlkruidstraat. De toegesnelde brandweer had in alle drie de gevallen de vlammen snel onder controle, maar toch moeten de auto's als verloren worden beschouwd. Voor het laatst was het op 15 november ook al raak in Arnhem-Zuid. Dit was toen de achtste autobrand sinds begin oktober in Arnhem. Zie hieronder waar en wanneer er dit jaar auto's in brand werden gezet in Arnhem. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen