Politie verricht acht aanhoudingen bij Qlimax, 82 mensen krijgen medische hulp

Na het recente overlijden van twee jonge mensen op een hardstyle-feest was er zaterdag in Arnhem extra aandacht voor drugsgebruik. Alle 27.500 bezoekers van Qlimax werden bij binnenkomst gefouilleerd. Bij het feest zijn volgens Marcouch 196 beveiligers, 133 stewards en 26 servicemedewerkers ingezet. Celebrate Safe was met een stand in GelreDome aanwezig om voorlichting te geven over alcohol- en drugsgebruik.