Trein met veel feestgangers Qlimax betrokken bij aanrijding: geen treinen tussen Arnhem en Zevenaar

Een trein waarin veel feestgangers van het evenement Qlimax in GelreDome zaten, is zondagmorgen betrokken geraakt bij een aanrijding. Hierdoor is er geen treinverkeer mogelijk tussen Arnhem en Zevenaar.

Het ongeluk gebeurde rond 07.15 uur ter hoogte van Groessen. In beide richtingen rijden tot ongeveer 11.00 uur geen treinen, meldt de NS. Voor reizigers die in de trein zaten zijn bussen ingezet. Het grote dancefeest Qlimax duurde tot 7.00 uur in het Arnhemse stadion. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen