De bestuurder van een bedrijfsbus kwam uit een parkeervak en wide de weg op draaien. Hierbij zag hij waarschijnlijk de personenauto over het hoofd.

Een van de bestuurders raakte hierbij gewond en is nagekeken in de ambulance en voor verder onderzoek naar het ziekenhuis vervoerd. Eén rijbaan van de Bennekomseweg was tijdelijk afgesloten.