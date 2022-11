De ‘Mona Lisa van Arnhem’ keert terug in de Eusebiuskerk

Hertog Karel van Gelre is in zijn harnas weer in vol ornaat teruggekeerd in de Eusebiuskerk in Arnhem. Na een stevige restauratie is alle roest verwijderd.

En zo torent 'de man in het kastje', zoals de Arnhemmers hem liefkozend noemen, weer in een houten vitrine hoog uit boven zijn praalgraf, met de blik gericht naar het oosten, richting Jeruzalem. "Het harnas maakt deel uit van een knielend beeld van de hertog dat na zijn dood gemaakt is", vertelt directeur Meike Verhagen van de Stichting Eusebius.

Ze kan haar geluk niet op na de succesvolle restauratie. "Dit is de Mona Lisavan Gelderland", roept ze lyrisch uit. Museumadviseur Peter Berns van de Stichting Eusebius maakt een vergelijking met De Nachtwacht.

"Een topstuk uit 1515, het enige harnas ter wereld waarvan zowel de naam van de drager bekend is als die van de maker." Hij loopt enthousiast naar het koor van de kerk, waar harnasmaker Jan van Calis het tijdelijke voor het eeuwige heeft verruild onder een grafsteen waarin ook hij in vol ornaat in harnas te zien is.

Het kwartje over het belang van dit harnas voor de wereldgeschiedenis viel in Arnhem een paar jaar geleden toen het Metropolitan Museum of Art in New York de Eusebiuskerk benaderde met een verzoek om het harnas te mogen lenen voor een grote tentoonstelling over keizer Maximiliaan van Oostenrijk. Hij was een van de vele vijanden van het machtige Gelre. Het harnas was toen veel te kwetsbaar voor een reis overzee. Het verzoek werd dan ook beleefd afgewezen. Kort daarna werden alle registers opengetrokken om geld in te zamelen voor de restauratie van het harnas.

Ereplaats voor harnas

De bijzondere opknapbeurt van de hertog in harnas is uitgevoerd door specialist in metaalrestauratie Michiel Langeveld in nauwe samenwerking met Jeroen Punt, conservator van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. "Daar heeft het harnas een ereplaats gehad, bij de ingang van het museum", aldus Berns.

Rok van de hertog

Langeveld buigt zich over de keurig verpakte onderdelen van de hertog. Hier ligt een hand, daar een deel van het harnas, pontificaal in het midden de volledig vernieuwde wapenrok, vrij van stof en vuil. Met een lift wordt elk deel voorzichtig naar boven gebracht. De hertog wordt stuk voor stuk als een monumentaal puzzelstuk in elkaar gezet, met het zwaard als laatste.