Hoge Veluwe mag wolven in park niet vangen of doden

De directie vroeg daar bij de provincie Gelderland toestemming voor, omdat de wolven volgens de directie alle moeflons doden die in het park leven. Sinds de wolf zich in het park vestigde zou de kudde moeflons gehalveerd zijn, volgens de parkdirectie.

Gelderland geeft geen toestemming voor het vangen of doden van de roofdieren, omdat wolven beschermde wilde dieren zijn. De parkdirectie moet een andere oplossing vinden, stelt de provincie.



In het nationale park heeft zich een wolvenpaar gevestigd dat ook jongen heeft. Een van die jongen is erg tam geworden en komt dicht bij mensen. De provincie wil het dier weer schuw maken door het te beschieten met verfballetjes, maar dierenrechtenorganisatie De Faunabescherming is daartegen. Woensdagmiddag komt deze zaak voor de rechter in Utrecht.

De parkdirectie is tegen wolven in het park. De Hoge Veluwe heeft alle hekken en wilddoorgangen rondom het park afgesloten toen er in 2019 voor het eerst wolven op de Veluwe opdoken, om de roofdieren buiten het park te houden. Die hekken zijn nog steeds op slot, maar de wolf heeft het nationale park toch bereikt.

Volgens de parkdirectie zijn de dieren expres in het park losgelaten. De Faunabescherming zegt dat de directie de wolven vervolgens expres is gaan voeren om ze tam te maken, waardoor ze een probleem werden en aangepakt mogen worden volgens het huidige Wolvenplan van de provincies.

Wolvenplan

Gelderland wil ruimere mogelijkheden om probleemwolven aan te kunnen pakken als dat nodig is. De provincie heeft daar bij natuurminister Christianne van der Wal op aangedrongen. "Gelderland maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de wolvenpopulatie gezien de maatschappelijke onrust", aldus de provincie. "We moeten opnieuw leren samenleven met de wolf."

Begin volgend jaar verschijnt naar verwachting een nieuw Wolvenplan van alle provincies samen. Daarin zouden ook meer maatregelen staan om de wolf in Nederland te kunnen beheren.