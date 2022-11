Het waait te hard: vierde Arnhemse windturbine langs Pleijroute moet nog even wachten op de wieken

De vierde windturbine van Windpark Koningspleij in Arnhem moet nog even wachten op de wieken. Die zouden in de nacht van woensdag op donderdag per truck vanuit Duitsland worden aangevoerd en vervolgens vanaf de Pleijroute met een grote kraan naar Industriepark Kleefse Waard worden overgebracht.

De operatie is echter uitgesteld tot het einde van deze week. "Vanwege de verwachte wind", zegt een woordvoerder van Pure Energie. Voor de hijsklus van de bladen, zoals de wieken officieel worden genoemd, moet in de nachtelijke uren zowel de noordelijke rijbaan van de Pleijroute als het fietspad ernaast worden afgesloten. De klus staat nu gepland voor de nacht van vrijdag op zaterdag. De vierde windmolen is het sluitstuk van het windpark, waartegen de afgelopen jaren veel verzet was, onder meer van inwoners van Westervoort. De eerste drie windturbines werden eind 2021 al opgeleverd. Door een conflict met Industriepark Kleefse Waard liet de vierde op zich wachten. Die moet begin volgend jaar operationeel zijn. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen