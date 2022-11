Herdenkingsschaamte over Slag om Arnhem: pleidooi om Arnhemmers er meer bij te betrekken

De herdenking van de Slag om Arnhem is verworden tot een 'evenement voor de happy few'. Hoogwaardigheidsbekleders worden met alle egards ontvangen om stil te staan bij de gevechten in de septemberdagen van 1944. De gewone burger komt er maar bekaaid vanaf.

Dat constateert de Arnhemse Ouderen Partij (AOP) in de Arnhemse gemeenteraad. Nico Wiggers kijkt 'met schaamte' terug op de 78ste herdenking van de Slag om Arnhem, schrijft hij aan het Arnhemse stadsbestuur. Hij wil dat het roer omgaat voor de komende herdenkingen. 'Dit is een evenement voor álle Arnhemmers', stelt Wiggers. Dat niet iedereen kan worden toegelaten in de Eusebiuskerk, dat begrijpt het AOP-raadslid. 'Doch wij schamen ons dat slechts genodigden zich om het monument in de Berenkuil mochten verzamelen.' De gewone Arnhemmers - 'Zij die de slag hebben meegemaakt en hun kinderen' - werden daar geweigerd. Ondanks het feit dat er stoelen vrij waren, aldus Wiggers. Hij vraagt het stadsbestuur om komende plechtigheden toe te staan dat ook de gewone Arnhemmer tot de Berenkuil wordt toegelaten, zodat die de herdenking niet meer alleen 'op afstand' hoeft te volgen. Wiggers zou ook graag zien dat zij een plekje kunnen krijgen op de tribune van herdenkingsspektakel Bridge to Liberation, waar zij nu werden geweigerd. Het raadslid vindt verder dat de herdenking meer muzikale allure verdient. De Arnhem Band, die traditioneel optreedt bij de plechtigheid, wordt weliswaar zeer gewaardeerd, 'maar wij vinden dat een evenement als de Slag om Arnhem een professioneel militair muziekkorps verdient. De gesneuvelden en de Arnhemmers verdienen dat.' Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen