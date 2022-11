Fikse vertraging op A50 door ongeluk en kapotte auto bij knooppunt Valburg

Door een ongeluk op de A50 ter hoogte van knooppunt Valburg is dinsdagochtend een flinke file ontstaan op diezelfde A50, maar ook op de aansluitende A73. Later kwam daar ook nog een kapotte auto bij. De vertraging is nu nog een half uur.

Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg was het aansluiten geblazen. Maar liefst anderhalf uur vertraging was er als dieptepunt rond 8.30 uur.Rijkswaterstaat was tot zeker 08.15 uur bezig met het verplaatsen van voertuigen die betrokken waren bij het ongeluk. Hierna was de weg weer vrij, maar al snel gooide een kapotte auto weer voor problemen. Rond 9.00 uur moesten hierdoor tijdelijk twee rijstroken dicht, waardoor de vertraging weer opliep. Inmiddels (om 10.15 uur) is de vertraging eindelijk wat afgenomen, maar bedraagt die tussen Bankhoef en de Tacticusbrug nog wel een half uur. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen