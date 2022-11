Vrouw verliest bewustzijn na botsing auto’s in Arnhem, twee andere betrokkenen raken lichtgewond

Het ongeluk gebeurde rond 22.15 uur. Door een voorrangsfout kwamen kennelijk twee auto's met een flinke vaart met elkaar in botsing.



Een van de auto's kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Twee inzittenden raakten lichtgewond en zijn voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Het derde slachtoffer was tijdelijk buitenbewustzijn. Zij is voor verdere behandeling ook overgebracht naar het ziekenhuis.



Beide auto's raakten door de klap total loss. Bergingsbedrijven hebben de voertuigen geborgen.