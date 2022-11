Grote politiecontrole levert waslijst aan overtredingen in Wolfheze

Een busje dat onderweg was naar Oost-Europa met twee gestolen elektrische fietsen. Harddrugs in een verborgen ruimte. Een grote controle aan de Van Nieuwenhuijzenweg in Wolfheze heeft afgelopen vrijdag een waslijst aan vastgestelde overtredingen opgeleverd. En tientallen bijbehorende boetes.

Twee mannen werden aangehouden bij de actie, waarbij onder meer de politie en Belastingdienst betrokken waren. Het gaat om een 25-jarige uit Sliedrecht die meer dan veertig zakjes met vermoedelijk harddrugs, onder meer in een verborgen ruimte, bij zich had én een Pool (35) die werd opgepakt vanwege het rijden onder invloed van drugs. Medewerkers van de Belastingdienst inden voor meer dan 70.000 euro aan openstaande schulden. Veertien voertuigen werden in beslag genomen, waarvan er zeven meteen werden afgesleept. Controleurs stuitten in totaal vier keer op een bestuurder die onder invloed van alcohol of drugs reed. Zij deelden negen bekeuringen uit vanwege de gebrekkige 'technische staat' van een voertuig. Opgeteld werden ongeveer dertig boetes uitgedeeld. Voorbeelden van andere opgemerkte strafbare feiten, die al dan niet meerdere keren werden bekeurd, zijn het rijden zonder rijbewijs, kentekenfraude, het negeren van een rood kruis en het vasthouden van een mobiel apparaat tijdens het sturen. De bestuurder die de grootste snelheidsovertreding beging, reed volgens de politie liefst 60 kilometer per uur te hard. Bij de grootschalige controle werkten politieteams met verschillende specialismen samen. 'We kijken terug op een mooie veiligheidsactie met mooie resultaten', stelt de politie. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

