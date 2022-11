Jongens in Velp veroorzaken overlast met vuurwerk en gasalarmpistool

De vuurwerkoverlast vond plaats bij het Biljoenbad aan de Gruttostraat in Velp. De politie en handhaving waren snel ter plaatse en troffen twee minderjarige jongens aan.

Ze werden beiden gecontroleerd op vuurwerk, maar de politie stuitte toen op andere producten. Een van die jongens had een gasalarmpistool met knalpatronen bij zich. Dit is een-op-een echt vuurwapen lijkend pistool, dat geen projectielen afvuurt maar alleen een luide knal geeft. Vaak wordt het gebruikt op filmsets of als startschot bij sportwedstrijden.