Illegale vuurwerkbom gegooid in Arnhem: auto in brand

Een auto is donderdagavond in vlammen opgegaan nadat er een vuurwerkbom op de motorkap was gegooid. Dat gebeurde rond 23:50 uur aan de Tiendweg in de Arnhemse wijk Geitenkamp.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse. Zij wisten het vuur snel te blussen, maar konden niet voorkomen dat het voertuig total loss raakte. Buurtbewoners hoorden vlak voor de melding van de brand een flinke knal. De politie bevestigde na afronding van het onderzoek dat een illegale vuurwerkbom de oorzaak is van de brand. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

