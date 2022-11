Zwaargewond bij verrassingsaanval na 'akkefietje' tijdens een avondje stappen

Een 23-jarige man uit Arnhem is ernstig gewond geraakt in het gezicht toen hij na een avondje uit in zijn woonplaats zwaar werd mishandeld. Hij werd door een nog onbekende man in het gezicht geslagen. Mogelijk met een voorwerp, maar dat is nog niet duidelijk.

De politie zit met meer vragen over het incident, dat gebeurde in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 november. De 23-jarige werd rond 0.30 uur aangevallen op de Eusebiusbuitensingel in Arnhem, tussen de Parkstraat en de Boulevard Heuvelink. De politie roept eventuele getuigen op zich te melden. "We hebben wel camerabeelden, maar niet van de mishandeling zelf", legt een politiewoordvoerder uit. Volgens het slachtoffer, dat in het ziekenhuis moest worden behandeld, werd hij door zijn belager plotseling aangevallen. Even daarvoor hadden de twee 'een akkefietje' gehad bij de Janspoort aan het Gele Rijdersplein. Blijkbaar heeft de verdachte het slachtoffer achtervolgd, zonder dat deze dat doorhad. Wat zich precies bij de Janspoort heeft afgespeeld, is niet helemaal duidelijk. De belager wordt omschreven als een witte man van 25 tot 35 jaar, met een onverzorgd uiterlijk. Hij droeg die nacht donkere kleding. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

