Vijf architecten doen gooi naar Arnhemse klus van 70 miljoen

Overdag presenteren de kandidaten hun ideeën aan de selectiecommissie, die uiteindelijk in januari volgend jaar een winnaar zal aanwijzen. 's Avonds kan iedereen kennisnemen van de ontwerpen, in de kleine zaal van Stadstheater Arnhem, op een bijeenkomst georganiseerd door het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem (CASA) en de gemeente.

De Arnhemse schouwburg, opgeleverd in 1938 en destijds de modernste van het land, is hopeloos verouderd en in slechte staat. Het gebouw vraagt om een grootscheepse renovatie, waarbij ook de beide zalen worden aangepakt. De techniek van het Stadstheater moet worden vernieuwd. In september 2023 sluit de schouwburg voor de verbouwing de deuren, om op zijn vroegst in 2027 weer open te gaan.