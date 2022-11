Biënnale Gelderland op laatste moment afgelast: Museum Het Valkhof ligt overhoop met leiding

De tweejaarlijkse kunstmanifestatie Biënnale Gelderland is net voor de opening afgelast. Museum Het Valkhof - de organisator van deze twaalfde editie - ligt overhoop met het drietal dat het programma optuigde: curatorencollectief P1. Volgens het museum gaat het om 'een pauze' en komt de biënnale er alsnog.

"We hopen er met behulp van een mediator toch nog samen uit te komen en de biënnale later te houden", zegt Hedwig Saam, directeur van Museum Het Valkhof en dit jaar hoofdorganisator van de Biënnale Gelderland. Een initiatief waaraan ook Museum Arnhem verbonden is. In beide steden zijn programmaonderdelen gepland.

De Provincie Gelderland hoopt eveneens dat er van uitstel geen afstel komt, met een investering van ruim 66.000 euro in het evenement dat een podium voor Gelderse kunst moet vormen. "Als het helemaal niet doorgaat, zullen ze de subsidie - in elk geval deels - terug moeten betalen", stelt een woordvoerder.

Curatorencollectief P1 - een drietal dat in januari door Het Valkhof is ingehuurd - heeft een hard hoofd in een goede uitkomst, zegt de Kunstenbond, die namens de curatoren het woord voert. De vakbond voor kunstenaars en cultuurwerkers zegt dat de curatoren niet zelf vrijuit durven te spreken, omdat Het Valkhof dreigt met juridische procedures.

Peter van den Bunder van de bond verwijt het museum 'falend penvoerderschap': Het Valkhof zou geen heldere budgetten en duidelijke contracten hebben afgegeven, noodzakelijk om de kunstenaars in te huren en te betalen voor het programma op locaties in Nijmegen én Arnhem (onder meer filmhuis LUX en projecten in wederopbouwwijken: het thema van deze editie). Ook de kunstenaars worden door de bond vertegenwoordigd.

Het Valkhof zegt desgevraagd in een verklaring de curatoren echter precies hetzelfde te verwijten, en daarom nu een 'pauze' in te lassen. Volgens het museum is juist P1 debet aan het gebrek aan duidelijke afspraken over organisatie en financiën, waardoor de kunstenaars niet weten waar ze aan toe zijn. Ook zouden de programmeurs niet transparant zijn richting museum over hun planning en bestedingen.

'Respectloos'

Collagekunstenaar Lula Valletta - die in de Nijmeegse galerie Extrapool - een van de locaties van de Biënnale - een archiefkamer als kunstobject heeft ingericht én twee films heeft gemaakt, heeft hoe dan ook geen euro gezien, ondanks gemaakte kosten, zegt ze teleurgesteld. In haar ogen ligt de schuld bij het museum. "Het Valkhof is degene die drie weken voor de opening de stekker eruit trekt. Het is respectloos tegenover de kunstenaars die hier zo hard aan gewerkt hebben en nu klaar staan om te beginnen."

Uitstel lijkt Valletta niet realistisch: "Er staat straks iets anders op het programma in Extrapool. Bovendien weet ik helemaal niet of ik hier nog wel aan mee wil werken. Ik heb niet eens een briefje gehad van Het Valkhof, geen bericht, geen excuses, niets."