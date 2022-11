NS breidt proef met verhuren van e-bikes uit naar Arnhem

De NS breidt de proef met het verhuren van elektrische ov-fietsen uit naar station Arnhem. Vanaf 24 november worden er op station Arnhem aan treinreizigers dertig elektrische ov-fietsen te huur aangeboden.

De NS begon op 30 september met de proef. Sinds die datum kunnen treinreizigers vanaf station Driebergen-Zeist in plaats van een 'gewone' fiets ook een elektrische ov-fiets huren. "We zien dat op station Driebergen-Zeist de elektrische ov-bike gemiddeld zo'n tachtig keer per week wordt verhuurd. De eerste reacties zijn erg positief. De gemiddelde afstand die wordt afgelegd per verhuurde fiets is ongeveer 30 kilometer", aldus een NS-woordvoerder.

De NS doet de proef om te onderzoeken of de e-bike aan de wensen van de reizigers voldoet en een waardevolle aanvulling is op de verhuur van de gewone ov-fiets. De NS gaat de proef nog uitbreiden naar een vierde station. Het is nog niet bekend welk station dat wordt.

Het kost 10 euro per keer (per 24 uur) om een e-bike te huren. Met een volle accu kan op de zogenoemde eco-ondersteuningstand maximaal 110 kilometer worden gefietst. De fietsen kunnen maximaal 25 kilometer per uur en de accu's worden opgeladen met 100 procent groene stroom, zo stelt de NS.

Voor de proef zijn de fietsen uitgerust met een gps-tracker zodat gegevens verzameld kunnen worden. Om de privacy van gebruikers te bewaken, worden persoonsgegevens en locatiegegevens apart van elkaar opgeslagen. Verder wordt gebruikers gevraagd naar hun ervaring.