Grote som geld gevonden in auto van 28-jarige Duivenaar: verdacht van witwassen

Een 28-jarige man uit Duiven is dinsdagavond aangehouden op verdenking van witwassen, aan de Europaweg in Arnhem. Er werd een grote hoeveelheid geld in zijn auto gevonden.

De man werd aangehouden in zijn auto aan de Europaweg. Zijn auto is in beslag genomen. Om hoeveel geld het gaat, kan de politie niet vrijgeven.

