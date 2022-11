Gewonde bij steekincident in Arnhemse wijk Klarendal

Een persoon is in de nacht van dinsdag op woensdag gewond geraakt bij een steekincident in Arnhem. Het onheil vond plaats in een woning aan de Agnietenstraat in Klarendal.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Zeker is dat de hulpdiensten iets na 3.30 uur werden opgeroepen voor het steekincident. Ook een traumahelikopter rukte uit voor assistentie. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse behandeld, waarna deze is meegenomen naar het ziekenhuis. De technische recherche heeft op de locatie sporenonderzoek gedaan.



De politie liet vannacht weten dat er nog niemand is aangehouden voor het steekincident. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

