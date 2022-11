Opperrabijn Jacobs prijst Arnhemse scholieren om hun invulling van herdenking Holocaust

Opperrabijn Binyomin Jacobs is diep onder de indruk over de wijze waarop leerlingen van het Beekdal Lyceum in Arnhem het voortouw hebben genomen bij de herdenking van de Arnhemse slachtoffers van de Holocaust tijdens de Tweede Herdenking.

Hij vindt dat de leerlingen die herdenking van bijna 1500 weggevoerde en vermoorde Arnhemmers bij de Eusebiuskerk afgelopen weekend op een hoger plan hebben gebracht. "Hier in Arnhem gebeurt iets unieks."

Leerlingen van de vooropleiding dans bij het Beekdal van de hogeschool voor de kunsten ArtEZ brachten een dans tegen uitsluiting en geweld in de kerk. Het ging om 'No longer silent' van choreograaf Robert Battle, dat in 2015 werd uitgevoerd door het Alvin Ailey Dance Theater tijdens de herdenking van 70 jaar bevrijding van de concentratiekampen Auschwitz en Buchenwald. Marlena Wolfe, balletmeester bij Introdans, heeft het stuk bewerkt voor zeven dansleerlingen van de zesde klas van het Beekdal.

Goederenwagon op school

In de kerk stelden leerlingen ook bijzonder werk tentoon over hun onderzoek naar de deportaties van de Arnhemse Joden. Zoals een goederenwagon op schaal, waar Arnhemmers 'die nog mens waren achter hun voordeur' tot vee werden gemaakt. Of een treinstel met briefjes daarvoor op de grond, vluchtig geschreven en naar buiten geworpen tussen de spleten van het wagon door, als laatste afscheid voor familie en geliefden.

Jacobs stond vorige week nog in een gaskamer in Auschwitz met Europese politici. Zondag nam hij deel aan de herdenking in Arnhem. Maandag bezocht hij het Beekdal Lyceum. Later brengen leerlingen een bezoek aan het voormalige concentratiekamp Vught. Het is de bedoeling dat de herdenking ieder volgend jaar door een andere school wordt georganiseerd.