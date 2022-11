Weer is het raak in deze wijk in Arnhem: drie autobranden in nog geen uur tijd

Het was in de nacht van vrijdag op zaterdag goed raak in Arnhem-Zuid: in nog geen uur tijd werden er drie auto's in brand gestoken. Vorige maand gingen er in diezelfde wijk ook al zeven auto's in vlammen op.

Rond 3.45 uur werd de eerste brand ontdekt: aan de Peppelenwei. Nog geen half uur later stond er een auto in brand op de Hofsingel en de derde was om 4.30 uur op de Keurvorstlaan. Alle voertuigen gingen verloren door de vlammenzee. De branden zijn in een ongekende snelheid gesticht, zegt een geschrokken buurtbewoner. De politie is een onderzoek gestart. Het is niet voor het eerst dat er autobranden zijn in Arnhem-Zuid: vorige maand gingen er ook al een stuk of zeven auto's verloren. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

