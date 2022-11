Beeld van fokstier Sunny Boy weg uit Arnhem na verhuizing coöperatie Rundveeverbetering CRV

Sunny Boy sierde zo'n vijftien jaar lang de ingang op van het Veeteelthuis van Coöperatie Rundveeverbetering CRV, die informatie ontwikkelt en levert aan veehouders en organisaties om ze te helpen bij de bedrijfsvoering. Het hoofdkantoor van CRV is gevestigd in een pand aan de Wassenaarweg, maar volgende maand verlaat de coöperatie dat.

CRV verkast binnen de stad naar kantoorgebouw Landmark Arnhem aan de Rijksweg-West, ook wel bekend als het OHRA-gebouw of Het Ooievaarsnest. "Het huidige gebouw aan de Wassenaarweg is verouderd, daar moet veel aan gebeuren", verklaart een woordvoerder van CRV. "De keuze was: opknappen of verhuizen. Het is het laatste geworden."