Koning op bezoek bij waterstofbedrijven in Arnhem: wat zijn de kansen, wat zijn de risico’s?

Hoog bezoek voor de waterstofbedrijven in Arnhem. Woensdag 16 november komt koning Willem-Alexander naar Industriepark Kleefse Waard (IPKW) om zich daar te verdiepen in de waterstof-maakindustrie. Het bezoek staat in het teken van de groeiende waterstofeconomie en de belangrijke rol die waterstof speelt binnen de energietransitie.

Waterstoftechnologie wordt gezien als een van de mogelijkheden om de klimaatambities te halen en onafhankelijk te worden van andere landen voor de energievoorziening. Daarnaast levert het ‘groene werkgelegenheid’ op. Op IKPW in Arnhem zijn diverse bedrijven gevestigd die zich richten op het gebruik van waterstof. Zo wordt er gewerkt aan de ontwikkeling en productie van bijvoorbeeld brandstofcellen, elektro-chemische compressors, waterstofproductie-technologieën en batterijen. Het bezoek van de koning begint woensdagmiddag bij brandstofcelfabrikant Nedstack. Dat bedrijf is samen met IPKW hoofdgastheer. Daarna wordt de koning met een waterstofbus achtereenvolgens langs HyET Hydrogen, leverancier van waterstofcompressors, waterstofpionier HyGear en energieopslag-expert Elestor gereden. Het werkbezoek eindigt bij Hymove, dat mobiele brandstofcelsystemen maakt. Koning Willem-Alexander gaat daar in gesprek met vertegenwoordigers van bedrijven in de waterstof-maakindustrie. Hij wil meer weten over de kansen en de risico’s van de technologie. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

