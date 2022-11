Winterfonds van 10 miljoen euro voor sportclubs, verenigingen en ondernemers gaat door

Tegen die verdeling was woensdagavond nogal wat bezwaar in het Gelderse provinciehuis. Onder meer D66 en CDA vroegen zich af of dit wel de meeste effectieve manier is om organisaties als sportclubs en ook kerken te ondersteunen. Bovendien zou er sprake kunnen zijn van willekeur. Op dit moment is bovendien nog niet duidelijk hoe clubs en verenigingen aanspraak kunnen maken op het geld.