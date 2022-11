Bedrijfspand in Velp zit drie maanden dicht na drugsvondst, Arnhemmer (29) opgepakt

'Ik vind het belangrijk dat we contact houden met onze ondernemers in het algemeen, maar zeker ook met de ondernemers op onze bedrijventerreinen', zegt Van Eert in een persbericht.

'Daarom is het goed dat we ze regelmatig bezoeken en controleren of alles op de juiste manier verloopt. Zo houden we onze bedrijventerreinen op peil en zien we ook of er zaken spelen die niet door de beugel kunnen.'