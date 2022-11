66-jarige Arnhemmer verdacht van brandstichting in flatwoning

Na een brand in een flat aan de Orionsingel in Arnhem heeft de politie woensdagochtend een 66-jarige Arnhemmer aangehouden. Ook is er een buurtonderzoek gedaan. De Arnhemmer wordt verdacht van brandstichting en is meegenomen naar het bureau.

De brand is tussen half acht en acht uur mogelijk ontstaan in de keuken van de woning op de begane grond. Een houten schot op de plek van het keukenraam en een schroeilucht herinneren nog aan het brandje. Het vuur zou van de keuken zijn overgeslagen naar de woonkamer. De bewoonster van de benedenwoning was op het moment van de brand niet aanwezig. Wel zou volgens buurtbewoners de verdachte op het adres hebben gelogeerd. Hij zou 112 hebben gebeld. Niemand raakte gewond. De politie bevestigt dat deze man niet in het complex woonde. De forensische opsporing van de politie heeft de woning onderzocht op sporen. Ook heeft de politie met getuigen gesproken. Het onderzoek naar de brand en de verdachte is nog niet afgerond. Arnhem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem Blijf met meldingen op de hoogte

