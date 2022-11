Gemiddeld 57 euro minder huur: duizenden minima gaan er op vooruit

Mensen met de laagste inkomens die een huis huren van een woningcorporatie, gaan vanaf juli volgend jaar minder huur betalen. Het gaat om gemiddeld 57 euro per huurder per maand. Alleen al in de regio’s Nijmegen, Ede en Arnhem gaan vele duizenden huishoudens hiervan profiteren.

De huurverlaging is onderdeel van de nationale prestatieafspraken die gemaakt zijn ter compensatie van de afschaffing van de verhuurderheffing die woningcorporaties jaarlijks aan 'Den Haag' moesten betalen. Daardoor komt er voor de woningcorporaties extra geld vrij. De maatregel is broodnodig nu het aantal betalingsproblemen bij huurders oploopt.



Huishoudens die rond moeten komen van een minimuminkomen kunnen rekenen op een huurverlaging van gemiddeld 57 euro per maand, zodat ze maximaal 550 euro huur betalen Het gaat landelijk om ruim een half miljoen gezinnen (510.000 huishoudens) , aldus Aedes, brancheorganisatie van de woningcorporaties.

De huurverlaging geldt voor huishoudens met een inkomen op of onder 120 procent van het sociaal minimum én die nu een huur betalen hoger dan 550 euro.



Corporatie Woonstede Ede, met circa 10.000 woningen, verwacht van zo'n 1500 à 2000 huishoudens de huur te kunnen verlagen. De huurverlaging gaat de corporatie meer dan 1 miljoen euro kosten. "Dat geld kunnen we missen door de afschaffing van de verhuurdersheffing. Dat scheelt ons veel geld. Eén van de afspraken die we hebben gemaakt, is dat we dat geld inzetten voor betaalbaarheid van woningen", zegt Marco de Wilde, directeur-bestuurder Woonstede Ede.

Vivare heeft 22.621 woningen in Arnhem en regio, maar kan nog niet zeggen hoeveel van haar huurders minder gaan betalen. "Maar landelijk is de verwachting dat circa 25 procent van de huurders in aanmerking komt voor een huurverlaging", aldus een woordvoerder. Als dit bij Vivare ook het geval is, dan kost de maatregel jaarlijks circa 3,8 miljoen, is de schatting. "We weten het dus nog niet precies, maar het zal ergens in deze orde van grootte zijn."

Talis met 15.500 huurhuizen in Nijmegen en regio, heeft becijferd dat rond de 2000 huurders van Talis in aanmerking komen voor de huurverlaging tot 550 euro. De maatregel kost de corporatie jaarlijks zo'n 1,5 miljoen euro gaat kosten. "Als corporaties hebben we zelfs gepleit om de huurverlaging een jaar te vervroegen naar 2023, want aanvankelijk zou het in 2024 ingaan", aldus een woordvoerder van Talis. De woningcorporatie zegt blij te zijn met deze huurverlaging. "Een aantal jaren geleden hebben we ook de huur verlaagd voor mensen met een lager inkomen en relatief hogere huur."



Woningcorporaties signaleren steeds meer een toename van het aantal huurders met een betalingsachterstand. Dit komt vooral door de gestegen energiekosten, maar ook de prijsstijging van de dagelijkse boodschappen speelt een rol, is de indruk van sociale huisvesters.

Er gaan nog meer huurders op vooruit. Want door deze huurverlaging hoeft de overheid minder huurtoeslag te betalen. "Afgesproken was dat dit bedrag terugkomt bij de huurders. In de rijksbegroting staat nu dat de huurtoeslag in 2023 met 16,94 euro per maand omhoog gaat voor álle huurtoeslagontvangers. Dus de meeste huurders van corporaties die huurtoeslag ontvangen, gaan er volgend jaar netto op vooruit en dat vinden wij positief in deze tijd waar de kosten voor levensonderhoud fors stijgen", zegt de Talis-woordvoerder.



In ruil voor de afschaffing van de verhuurderheffing moeten de corporaties verder meer huizen bouwen (circa 30.000 in 2030). Ook liggen er afspraken over verduurzaming van corporatiewoningen.