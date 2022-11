Arnhemse wijk Malburgen-West krijgt weer een supermarkt, pand wordt verbouwd

Met het sluiten van de Jan Linders aan de Hoefbladlaan in Arnhem verdween de laatste supermarkt uit Malburgen-West. Wijkbewoners moeten nu voor hun boodschappen de Nijmeegseweg oversteken naar winkelcentrum Drieslag, of naar Winkelcentrum Kronenburg. Voor oudere bewoners is dat een behoorlijk obstakel.

Jan Linders zei eerder 'onvoldoende mogelijkheden' te zien om in de toekomst een supermarkt op de locatie aan de Hoefbladlaan neer te blijven zetten, DekaMarkt ziet dat wel. "Onze melk en kaas komt van onze eigen koeien, de biefstuk ook en we hebben een eigen warme keuken. Door dat deel van de keten ook in eigen beheer te hebben krijg je ook meer controle over de prijs." Daarnaast heeft de vastgoedpoot van DekaMarkt het pand gekocht, waar Jan Linders het pand huurde.