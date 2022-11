Spoorbeheerder ProRail gaat maandag aan de slag op een aantal spoorwegovergangen in de gemeente Rheden, op het traject Arnhem-Zutphen. Dat betekent dat er tot en met zondag 13 november geen treinen rijden tussen de stations Arnhem Centraal en Dieren.

Volgend weekend rijden op het baanvak Arnhem-Zutphen helemaal geen treinen. Er worden bussen ingezet om de reizigersstroom, bijvoorbeeld naar de campus van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in Presikhaaf, op te vangen. De Nederlandse Spoorwegen waarschuwt reizigers dat ze rekening moeten houden met vertraging.

Tussen Arnhem Centraal en Dieren nemen in beide richtingen gemiddeld 6500 mensen per dag de trein. Tussen Arnhem Centraal en Zutphen is het daggemiddelde 4800 reizigers. Normaal gesproken worden werkzaamheden voornamelijk in vakantieperioden uitgevoerd, om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Dat was dit keer niet mogelijk.

Rheden is de gemeente met de meeste spoorwegovergangen in heel Nederland. Langs het traject Arnhem-Zutphen liggen er 37 in de gemeente Rheden. Daaronder is ook een aantal onbewaakte overgangen. Die verdwijnen of krijgen bewaking. De huidige bewaakte spoorwegovergangen worden onder meer voorzien van nieuwe installaties.