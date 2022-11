"Fikse hinder." Die verwachten ze bij de gemeente Arnhem van de afsluiting van het deel van de Westervoortsedijk tussen de Zevenaarseweg en de IJsseloordweg. De weg gaat vandaag om 22.00 uur dicht, om uiterlijk maandagochtend 5.00 uur weer voor verkeer te worden opengesteld.

Weggebruikers die via de Westervoortsedijk van Arnhem naar Westervoort willen rijden, zouden normaal gesproken via de Zevenaarseweg en de Brugweg de IJssel over kunnen steken. Maar die stuiten in Westervoort nu ook op rood-witte afzettingen. Daar is de Dorpstraat al enige tijd afgesloten voor een herinrichting. Dat werk duurt tot vrijdag 25 november.

De gedeeltelijke afsluiting van de Westervoortsedijk heeft te maken met de herinrichting van de kruising met de IJsseloordweg/Pleijroute. Er wordt op de IJsseloordweg een extra strook aangelegd voor verkeer dat rechtsaf de Westervoortsedijk op wil. Ook gaat de situatie voor fietsers op de kruising totaal veranderen. De Pleijroute oversteken mag straks niet meer.

Doorstroming op de Pleijroute moet verbeteren

De werkzaamheden zijn erop gericht de doorstroming op de Pleijroute te verbeteren. Nu houden weggebruikers die vanaf de Pleijroute rechtsaf de Westervoortsedijk op willen door de beperkte ruimte te vaak het doorgaande verkeer op.

Fietsers die naar Westervoort willen en niet de officiële route nemen, maar de drukke Pleijroute oversteken, hebben hetzelfde effect. Daarom wordt een heel nieuw fietspad aangelegd van en naar de IJsselbrug.

De verwachting is dat met name de IJssellaan en het Lange Water in Arnhem als gevolg van de gedeeltelijke afsluiting van de Westervoortsedijk dit weekend veel verkeer te verwerken krijgen.