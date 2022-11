De marechaussee heeft twee opvallende arrestaties verricht begin deze week. Ze visten een illegale Vietnamees uit een internationale trein en betrapten bij Zevenaar een man met diamanten, contant geld en een vuurwapen.

Op maandagavond controleerden marechaussees de inzittenden van een internationale trein vanuit het Duitse Düsseldorf naar Arnhem. Zij twijfelden of de foto in het paspoort wel van dezelfde man was als die voor hen zat.

De man is gevraagd in Arnhem uit de trein te stappen. Toen de marechaussees op het perron zijn tas doorzochten, nam hij de benen. Hij rende over een spoor en klom daarna over een hek. Na een korte achtervolging is de man onder verzet aangehouden.

Uit onderzoek bleek dat de foto op het paspoort en de verblijfstitel niet van de aangehouden man was. Hij bleek een Vietnamees te zijn die al jaren illegaal in Europa verblijft.

In de nacht van 1 op 2 november controleerde de marechaussee op de A12 bij Zevenaar een voertuig dat vanuit Duitsland de grens overreed. De bestuurder verklaarde onderweg te zijn naar België. Daar wilde hij diamanten laten taxeren die hij in Siërra Leone had gekocht.

Hij liet de marechaussees echter een vals rijbewijs zien. Vervolgens vonden ze in zijn tas veel Tsjechische kronen en een aantal diamanten. Omdat de man niet kon aantonen waar het geld en de diamanten vandaan kwamen, is hij ook aangehouden voor witwassen.

In zijn voertuig vond de marechaussee ook een gasalarmpistool. De Politie Rivierenland-Oost onderzoekt de herkomst van de diamanten, het geld en het vuurwapen.