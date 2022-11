Door een aanrijding rijden tussen Ede-Wageningen en Arnhem geen treinen in beide richtingen. De Nederlandse Spoorwegen laten weten dat het vermoedelijk tot 21.45 uur duurt voordat het treinverkeer weer op gang komt.

De aanrijding was met een persoon bij een spoorwegovergang in buurtschap Buunderkamp in de gemeente Renkum. Vooralsnog zijn er geen bussen ingezet.