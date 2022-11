Er komt geen openbaar toilet op de Korenmarkt om het wildplassen in het Arnhemse uitgaansgebied te voorkomen. Om zo'n voorziening was gevraagd door de Arnhemse Ouderen Partij en Arnhem Centraal. Het stadsbestuur ziet echter meer in strenger toezicht en het ontmoedigen van wildplassen.

Een openbaar toilet op het Arnhemse uitgaansplein, zoals de gemeenteraadsleden Nico Wiggers (Arnhemse Ouderen Partij, AOP) en Kiki Groot (Arnhem Centraal) voorstelden, heeft volgens burgemeester en wethouders weinig zin. 'Wildplassers laten zich moeilijk verleiden tot het gebruik van een openbaar toilet of urinoir', krijgen de raadsleden als antwoord.

Sfeerteam moet 'dreigende wildplasser' toespreken

Het Arnhemse stadsbestuur, dat er nog even op wijst dat in eerste instantie de horecaondernemers verantwoordelijk zijn voor goede sanitaire voorzieningen in hun zaken, vindt het 'wenselijker om repressief op te treden door handhaving strenger te laten toezien'. Tegelijk zouden zogenoemde 'sfeerteams' in de stad 'dreigende wildplassers' moeten toespreken en ontmoedigen.

De AOP en Arnhem Centraal hebben de raderen in het stadhuis wel aan het draaien gekregen, want het stadsbestuur wil samen met ondernemers en het Arnhems Platform voor Chronisch Zieken en Gehandicapten laten onderzoeken of het mogelijk is een gelijkvloers openbaar toilet neer te zetten.

Arnhem wil 'gastvrije, inclusieve stad' zijn

Daarvan zijn er nu maar weinig op het uitgaansplein en Arnhem wil zich graag profileren als een 'gastvrije, inclusieve stad'. 'Dit is dus niet bedoeld als oplossing voor de problematiek rond wildplassen, maar om meer aandacht te besteden aan het VN-Verdrag Handicap', geeft het college van burgemeester en wethouders voor de zekerheid mee.

Mocht er inderdaad behoefte zijn aan een gelijkvloerse wc op de Korenmarkt, dan moet er nog worden gezocht naar geld, want een budget is er op dit moment niet. De geschatte kosten zijn 75.000 euro eenmalig en vervolgens jaarlijks zo'n 25.000 euro voor onderhoud en schoonmaken.