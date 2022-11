Leerlingen van het Montessori College aan de Utrechtseweg in Arnhem plantten dinsdag voor hun school tulpenbollen die komende lente 'maroonrode' bloemen zullen geven. Het is een verwijzing naar de kleur van de baretten die de parachutisten van de Eerste Britse Luchtlandingsdivisie droegen, toen zij in 1944 op dezelfde grond in bloedige gevechten verwikkeld raakten met Duitse troepen.

"We willen tulpen planten voor elke man die hier heeft gevochten", benadrukt Amanda Slotboom namens The Arnhem Boys, een organisatie uit Manchester in Engeland die met de 'Airborne Tulips Memorial Appeal' de herdenking van de Slag om Arnhem levend wil houden. De leerlingen kregen 400 bollen cadeau omdat ze zich jaarlijks inzetten voor die herdenking. Oprichter Darren Kaye kwam op het idee van de tulpenhulde toen hij een herdenking op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek bijwoonde. Hij raakte ontroerd tijdens de traditionele afsluiting van de plechtigheid door de bloemenkinderen. 'Poppies' blijken familie van de tulpen Traditioneel leggen de Britten 'poppies' op oorlogsgraven, verwijzend naar de klaprozen die na de Eerste Wereldoorlog groeiden op het door verwoesting kaalgeslagen land van Vlaanderen. "Darren Kaye ontdekte dat de tulpen afkomstig zijn uit dezelfde familie van bloemen", vertelt Slotboom. De bollen die in de lente in tulpen veranderen, staan symbool voor de herwonnen vrijheid, zo benadrukt ze. Dank voor herstel gedenkteken Bewoners van Lombok hebben zich samen met leerlingen en docenten van het Montessori College ingezet voor herstel van een gedenkteken aan het Nassauplein dat herinnert aan de strijd in hun buurt: het monument 'Remember september', dat in 1987 is onthuld door de voormalige commandant Roy Urquhart van de luchtlandingstroepen. Hij raakte tijdens de gevechten ingesloten door de vijand en hield zich een tijd schuil op een zolder van een huis aan de Zwarteweg, tegenover het Elisabeths Gasthuis. "Ik zal in september bij de herdenking zijn", belooft de vijftienjarige leerling Isis Brakshoofden. Ze neemt zelf een klein zakje mee naar huis. "Voor in de tuin." De opbrengst van de 'Airborne Tulips Memorial Appeal' uit verkoop van tulpenbollen aan organisaties die ze weer aan anderen schenken, komt ten goede aan de organisatie The Parachute Regiment & Airborne Forces Charities, die veteranen bijstaat. De organisatie heeft meer dan 23.000 volgers op haar Facebook-pagina. Ze koestert de betrokkenheid van de jeugd bij de herdenkingen van Operatie Market Garden.