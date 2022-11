De handtekeningenactie voor het behoud van het hertenkamp in Park Sonsbeek is in korte tijd al meer dan zesduizend keer ondertekend. De actie is een initiatief van Arnhemmer Dick Helders. Hij hoopt met de petitie een plek met een lange historie in het stadspark te kunnen behouden.

Het weghalen van het meer dan een eeuw oude hertenverblijf is onderdeel van een plan voor Sonsbeek waarover de gemeente zich momenteel buigt. Een ander onderdeel is bijvoorbeeld het afsluiten van de Parkweg voor automobilisten, om de parken Sonsbeek en Zijpendaal meer op elkaar aan te laten sluiten. Arnhem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem