Studenten in Arnhem die worstelen met een hoge energierekening kunnen vanaf 15 november een beroep doen op de gemeente. Die gaat nu ook aan studenten een energietoeslag betalen. Die regeling bestond al voor mensen met een laag inkomen, maar niet voor studerenden.

Zij vielen buiten de boot, maar nadat de Nijmeegse student Mark Mulder naar de rechter stapte en daar gelijk kreeg, ontstond landelijk discussie over de regeling. In Arnhem pleitte bijvoorbeeld de SP ervoor dat ook studenten een tegemoetkoming zouden krijgen voor de explosief gestegen kosten van elektriciteit en aardgas. Het gaat om een bedrag van 1550 euro.

Arnhem wil zo uitwonende studenten ondersteunen die een inkomen hebben dat niet boven 120 procent van de bijstandsnorm uitkomt. Studenten die thuiswonende kinderen hebben, komen in aanmerking als hun inkomen niet hoger is dan 130 procent van de bijstandsnorm.

"In Arnhem willen we studenten met geldzorgen goed bij kunnen staan", laat wethouder Mark Lauriks weten. De PvdA'er zou eigenlijk liever zien dat er landelijk beleid komt. Dat bepleitten behalve Arnhem onder meer Nijmegen en Wageningen in augustus nog in een brief aan de ministers Robbert Dijkgraaf en Carola Schouten.

"Een landelijke oplossing, bijvoorbeeld door de Dienst Uitvoering Onderwijs studenten te laten compenseren, lijkt ons nog steeds de beste weg", aldus Lauriks. "Nu die uitblijft, verdienen studenten duidelijkheid en zekerheid. Met het openstellen van de energietoeslag voor studenten met een laag inkomen, komt die er nu."

Arnhem kreeg al van 67 studenten een aanvraag voor energietoeslag. Zij stonden in de wacht en hoeven niet opnieuw een aanvraag te doen, aldus de gemeente. Die schatte eerder in dat de regeling Arnhem tot 6 miljoen euro kan gaan kosten.