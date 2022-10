Moet je dinsdag met de auto over de A12? Hou dan rekening met files, luidt de waarschuwing van de A12 Drukte Alert. De reden: Duitsers hebben vanwege Allerheiligen een vrije dag.

Op Duitse feestdagen is het vaak dringen geblazen op de Nederlandse snelweg, zo ook op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens. Onze Oosterburen grijpen de vrije dagen vaak aan om een lang weekend te vertoeven in ons land of om naar een van de outletcentra te gaan. Winkels in hun eigen land zijn namelijk veelal gesloten op officiële feestdagen.



Morgen (dinsdag) heeft een deel van de Duitsers vrij vanwege Allerheiligen. Tijdens deze christelijke feestdag herdenkt men alle heiligen (wereldwijd ruim 100.000) van de rooms-katholieke kerk. De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen – dat grenst aan de Achterhoek en Liemers – is een van de vijf Duitse regio’s waar het een officiële feestdag is.

Vanwege de verwachte drukte worden reizigers via een sms opgeroepen om een andere route te nemen, op een ander tijdstip te vertrekken of om thuis te werken. Dit bericht ging uit naar alle mensen die zich hebben aangemeld via de nieuwe A12 Drukte alert.

Deze tool werd afgelopen september gelanceerd via A12 Slim Reizen. Deze organisatie is een samenwerking van bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en andere organisaties uit Arnhem en de Liemers

Wie zich heeft aangemeld voor de alert, krijgt een sms als er extra drukte wordt verwacht op dit stuk snelweg. Via een interactieve kaart zijn alternatieve routes of reismogelijkheden te vinden.

Zo’n bericht komt overigens niet als het druk is, maar alleen als er extra drukte wordt verwacht op de A12. ,,Denk bijvoorbeeld aan een Duitse feestdag. Dan komen veel mensen uit Noordrijn-Westfalen over de A12 naar Nederland”, liet woordvoerder Thijs Scheres eerder weten in deze krant.