Veerbazen, oevergemeenten en de provincie moeten er alles aan doen om de vijftig Gelderse veerponten ook na 2024 in de vaart te houden. Met die oproep komen de besturen achter de Gelderse ponten.

Exploitatietekorten voor de veren over de Gelderse rivieren worden nu nog opgevangen vanuit het Verenfonds. De provincie Gelderland trekt daar in 2024 de stekker uit.



Het Arnhemse provinciebestuur zal zich niet helemaal uit het financieren van de oeververbindingen terugtrekken, maar eventuele exploitatietekorten liggen vanaf 2024 op het bordje van de exploitant en de oevergemeente(n).

Een grote zorg voor de besturen achter veel van die veerponten. De Vrienden van de Voetveren kwamen maandag dan ook met een oproep aan de provincie, de oevergemeenten en de veerexploitanten om te komen met een plan van aanpak. Met als inzet het behoud van de veren als belangrijk onderdeel van het Gelderse verkeersnet.

De veerbesturen vragen niet alleen de provincie om financieel bij te blijven springen, ze doen met de verkiezingen voor provinciale staten voor de deur ook een oproep aan de politieke partijen om het belang van de veerpontjes voor Gelderland, en het daar voor benodigde geld, nadrukkelijk in de verkiezingsprogramma's op te nemen.

Dirk van Uitert, bestuurslid van het veer tussen Driel en Heveadorp en betrokken bij de samenwerkende besturen, vreest uitkleding van de dienstregelingen en hogere tarieven als de betrokken partijen de zaak op hun beloop laten.



De oproep van de veerbesturen ligt in het verlengde van het rapport van Jan Wijnia, die zich namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten ook al in de toekomst van de veren ‘na het verenfonds’ verdiepte. Wijnia stelde ook al vast dat provincie, veerexploitanten en gemeentebesturen gezamenlijk de portemonnee moeten trekken om alle veren in de vaart te houden.