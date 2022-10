Een fietser is zondagmiddag gewond geraakt toen hij tegen een paal fietste op de kruising van de Doornekampseweg en de Heidesteinlaan in Heelsum.

De man liep verwondingen op aan zijn gezicht en is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.



De politie heeft de man geboeid in hun wagen gezet en meegenomen naar het bureau. Het is niet bekend waarom de man is aangehouden.