Geef vooral geen geld en waarschuw politie en buurtbewoners. Dat advies krijgen bewoners van Rijkerswoerd van de politie. In de de Arnhemse wijk gaat al dagen een man langs de deuren om mensen er met een zielig verhaal toe te bewegen geld aan hem te geven.

Buurtbewoners lichten elkaar al in via sociale media. De man belt in de avonduren aan, schrijven ze, en vraagt dan om geld 'om zijn zieke moeder in het ziekenhuis' te kunnen bezoeken. Hij zou dat al bij meerdere wijkbewoners hebben geprobeerd.

De politie heeft in een week tijd negen meldingen over de man binnengekregen, zegt een woordvoerder. Agenten zijn meerdere malen in Rijkerswoerd op zoek geweest naar hem en hebben de man uiteindelijk ook gevonden. "Zij hebben hem aangesproken op zijn gedrag en gezegd dat het niet de bedoeling is dat hij mensen om geld vraagt."

Er zijn bij de politie grote twijfels over het waarheidsgehalte van zijn verhaal. "Het lijkt erg ongeloofwaardig te zijn, aangezien de meldingen meerdere dagen achter elkaar voorkomen, met elke dag hetzelfde verhaal", zegt de woordvoerder.

"We adviseren mensen om de man in ieder geval geen geld te geven en vragen om contact te leggen met de politie als het zich weer voordoet. Informeer daarnaast je buurtbewoners dat het wordt afgeraden de man geld te geven."