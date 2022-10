Twee drugsdealers in het Zutphense Waterkwartier kwamen deze week behoorlijk in de problemen. Een dag na elkaar werden de mannen van 27 en 29 van de straat geplukt. Beiden hadden een flinke hoeveelheid contanten en drugs bij zich. Een 29-jarige man uit Arnhem bewaarde zijn 'voorraad' op een wel heel pikante plek.

Dinsdag zagen agenten hoe een 27-jarige man zich in de wijk verdacht gedroeg. De politiemensen hielden hem aan op de Karel Doormanstraat. En met resultaat: de man uit Giessenburg bleek rond te lopen met harddrugs en ruim 1000 euro. Zijn handelswaar en de contanten zijn in beslag genomen.

Een dag later was het weer raak. Op de Gerard Doustraat, een paar straten verderop, hielden agenten woensdag een man aan die ook 'enorm verdacht gedrag' vertoonde. De 29-jarige man werd aangehouden voor handel in drugs.



De verdenking was op zijn plaats; de man had inderdaad verdovende middelen op zak. Bij het fouilleren ontdekten de agenten dat dat de dealer bij zijn kruis een fikse hoeveelheid drugs had verstopt.

"Deze zijn hier met latex handschoentjes aan maar even weggehaald'', laat de Zutphense politie weten. Naast de verdovende middelen had de Arnhemmer ook nog een flinke stapel bankbiljetten bij zich.



De 29-jarige man is zeker geen onbekende van de politie. Hij werd de afgelopen jaren meermaals opgepakt voor inbraken.

Straf

Beide mannen krijgen van de rechter te horen wat voor straf ze boven het hoofd hangt. Ook buigen de politie en gemeente zich over een 'bestuurlijke maatregel'. Denk hierbij aan een gebiedsverbod of een hoge boete als een van de mannen nog een keer in de gemeente wordt betrapt.

De politie in Waterkwartier heeft het er maar druk mee. Onlangs spraken de wijkagenten uit zich grote zorgen te maken om het drugsgebruik onder jongeren in de Zutphense wijk.